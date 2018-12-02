Около 200 человек эвакуировали из "Смоленского пассажа" в Москве из-за угрозы пожара

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 200 человек были эвакуированы в воскресенье из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в Москве из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Из-за короткого замыкания в "Смоленском пассаже", который находится по адресу: Смоленская площадь, дом 3, эвакуировали порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, короткое замыкание произошло на втором этаже комплекса.
"После замыкания горения в проводке не последовало", - уточнил источник ТАСС.