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Около 200 человек эвакуировали из "Смоленского пассажа" в Москве из-за угрозы пожара

Источник в экстренных службах уточнил, что на втором этаже комплекса произошло короткое замыкание

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Около 200 человек были эвакуированы в воскресенье из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" в Москве из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за короткого замыкания в "Смоленском пассаже", который находится по адресу: Смоленская площадь, дом 3, эвакуировали порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, короткое замыкание произошло на втором этаже комплекса.

"После замыкания горения в проводке не последовало", - уточнил источник ТАСС.

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