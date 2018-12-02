Один человек пострадал при взрыве газа в доме в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Хлопок газовоздушной смеси произошел в воскресенье в многоквартирном доме в Керчи, один человек госпитализирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.
"В 09:20 в городе Керчь по улице Генерала Петрова, д. 14 произошел хлопок газовоздушной смеси на 9-м этаже в многоквартирном жилом здании. По предварительным данным, пострадал один человек", - отметили в пресс-службе, добавив, что в ликвидации последствий участвуют 18 человек и шесть единиц техники.
Согласно информации МЧС, пострадавшая доставлена в больницу. Возгорания в помещении не было. Конструкции дома также не повреждены, однако в квартире выбиты стекла.