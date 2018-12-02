{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На границе России и Грузии из-за непогоды скопилось более 100 грузовиков

Движение большегрузных автомобилей запрещено на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ

ТАСС, 2 декабря. Движение по Военно-Грузинской дороге закрыто для большегрузного транспорта из-за ухудшения погоды, наблюдается скопление более 100 грузовиков. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 30 ноября текущего года до особого распоряжения", - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что 2 декабря на границе наблюдается скопление 117 большегрузных автомобилей.

Главное управление МЧС России по Северной Осетии рекомендует водителям воздержаться от поездок в Грузию.

Теги
ГрузияРоссияСеверная Осетия
AFP: автомобилист погиб в аварии, спровоцированной баррикадами протестующих во Франции
Информации о пострадавших пока не приводится
Читать полностью