В Дагестане из-за сильного ветра без энергоснабжения остаются 46 населенных пунктов

ТАСС, 2 декабря. Энергоснабжение 46 населенных пунктов Дагестана нарушено из-за сильного ветра, сообщил в воскресенье ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 46 населенных пунктах Казбековского и Хивского районов (около 5200 (6 900) человек)", - говорится в сообщении.
По данным Минэнерго, массовые аварийные отключения света происходят с 1 декабря из-за ветра с порывами до 22 м/с.
"Из-за разгула стихии было повалено 12 опор линий электропередачи, как в пригороде Махачкалы, так и в высокогорных районах, в результате вышли из строя 19 фидеров. Энергетики бросили на борьбу со стихией 21 бригаду", - говорится в пресс-релизе АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети").
По данным энергокомпании, на 11:00 мск 2 декабря введено в работу восемь обесточенных фидеров.
"К 21:00 мск 1 декабря электроснабжение было подано на четыре фидера, энергетики установили и все 12 упавших опор. На данный момент обесточенными остаются 138 трансформаторных подстанций. Отключенная мощность составляет 2,4 МВт", - отмечается в сообщении.
В связи с массовыми отключениями и непогодой в зоне ответственности "Дагестанской сетевой компании" с 11:00 мск 1 декабря введен режим повышенной готовности, объявлен особый режим работы.