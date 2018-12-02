Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в центре Краснодара

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Семь человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с легковушкой в центре Краснодара, двоим потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе городского УМВД.
"В результате ДТП пострадали семь пассажиров маршрутки, все были доставлены в больницу, где двоим понадобилась госпитализация", - сказали в ведомстве.
По данным пресс-службы управления, авария произошла вечером 1 декабря в центре Краснодара на пересечении улиц Мира и Красноармейской. По предварительной версии, виновник ДТП - 29-летний водитель микроавтобуса - проехал перекресток на красный сигнал светофора.
"В результате произошло столкновение с легковым автомобилем марки Mazda, после удара маршрутка выехала за пределы дороги и врезалась в здание", - добавили в полиции.