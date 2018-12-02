Врачи рассказали о состоянии школьников из Казани, отравившихся крысиным ядом

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Трое школьников из Казани, которых доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с признаками отравления крысиным ядом, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе медучреждения.

"Состояние детей - двух мальчиков и девочки - стабильно хорошее. Скорее всего, их выпишут в понедельник", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, яд в гранулах нашла девочка в одном из школьных помещений. Она попробовала его и предложила двум одноклассникам. Детей госпитализировали с отравлением 30 ноября.

По факту отравления начали проверку региональная прокуратура и следственные органы Следственного комитета РФ по Татарстану.

1 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов поручил региональному управлению Роспотребнадзора и минобрнауки Татарстана выяснить обстоятельства случившегося. Он отметил, что школьникам должна быть оказана необходимая помощь, а также нужно принять жесткие меры для соблюдения норм и правил при проведении обработки помещений от грызунов, особенно мест, где находятся дети.