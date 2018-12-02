Три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии

ТАСС, 2 декабря. Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Лаганском районе Калмыкии. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе МВД по республике.

ДТП произошло в воскресенье в 08:40 на 52-м км автодороги "Яшкуль - Комсомольский". "По предварительной версии, 46-летний житель Лаганского района, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой автомашиной Volvo под управлением жителя Дагестана. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля - 28-летний и 38-летний жители Калмыкии - от полученных травм скончались на месте", - уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.