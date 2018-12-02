Опасности для людей из-за утечки, предположительно, серной кислоты в Забайкалье нет

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Утечка, предположительно, серной кислоты на перроне вокзала в Борзе в Забайкальском крае опасности для людей не представляет. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Забайкальского линейного управления внутренних дел на транспорте.
"На место прибыли специалисты "Экоспаса" (Центр аварийно-спасательных и экологических операций). Они сказали, что угрозы для людей на перроне нет, сейчас граждане допускаются на перрон, оцепление снято", - уточнили в пресс-службе.
Сейчас сотрудники "Экоспаса" работают на месте, где стоит цистерна. Ранее она была отбуксирована на запасной путь. "Там течь увеличилась, соответственно, зона, так сказать, заражения выросла", - сообщил представитель ведомства, добавив, что загрязненная территория оцеплена.
Ранее сообщалось, что в субботу утром на вокзале в городе Борзе Забайкальского края была обнаружена утечка, предположительно, серной кислоты из железнодорожной цистерны из состава, который двигался со стороны Западно-Сибирской железной дороги в Краснокаменск.
Согласно документам, груз предназначался для нужд Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО), отметили в управлении внутренних дел. Инцидент не повлиял на железнодорожное движение.
Приаргунское производственное горно-химическое объединение, созданное в 1968 году (входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом"), находится в городе Краснокаменск Забайкальского края. Серная кислота - бесцветная, не имеющая запаха маслянистая жидкость, одна из самых едких кислот и опасных реагентов.