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В Амурской области опрокинулся автобус с пассажирами

Один человек погиб и еще двое пострадали

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Автобус опрокинулся на трассе в Амурской области, один человек погиб и двое получили травмы. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в ГИБДД РФ.

"Около 13:00 мск на 198-м км трассы Введеново - Февральск - Экимчан водитель, управляя автобусом Hyundai, следовавшим из поселка Коболдо в Благовещенск, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП погиб пассажир и еще двое получили травмы. Всего в автобусе находились 39 пассажиров.

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