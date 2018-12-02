СМИ: в Индонезии семь человек погибли при сходе оползня на гостиницу

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере семь человек погибли, еще семь пострадали в результате схода оползня на гостиницу в провинции Северная Суматра на западе Индонезии. Об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную службу спасения.

Согласно его информации, все 14 человек являются студентами, которые остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Медики работают над идентификацией жертв.