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СМИ: в Индонезии семь человек погибли при сходе оползня на гостиницу

Сообщается, что все пострадавшие являются студентами, которые остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро

ТАСС, 2 декабря. По меньшей мере семь человек погибли, еще семь пострадали в результате схода оползня на гостиницу в провинции Северная Суматра на западе Индонезии. Об этом в воскресенье сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную службу спасения.

Согласно его информации, все 14 человек являются студентами, которые остановились в отеле в деревне Даулу округа Каро. Пострадавшие доставлены в местные больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало. Медики работают над идентификацией жертв.

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