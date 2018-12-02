Полиция задержала участника перестрелки в ЯНАО

ТАСС, 2 декабря. Полицейские задержали в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) участника перестрелки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"[Подозреваемый] задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Это мужчина 1966 года рождения. Следствие ходатайствует о помещении его под стражу. Пока он задержан в соответствии со статьей 91 ["Основания задержания подозреваемого" УПК РФ]", - сказала собеседница агентства.
Конфликт произошел вечером в субботу. В результате происшествия один человек был убит, еще двое пострадали. "У каждого из пострадавших по два ранения: в область головы и в область грудной клетки", - добавили в ведомстве. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело, оно расследуется по статье "Убийство" УК РФ.
По информации местных СМИ, конфликт произошел из-за передела бизнеса.