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В Люберцах сошел с рельсов вагон с продуктами

Никто не пострадал в результате ЧП

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вагон товарного поезда сошел с рельсов в районе станции "Люберцы-1" в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.

"На станции "Люберцы-1" с рельсов сошел вагон с продуктами питания товарного поезда, состоящего из тепловоза и четырех вагонов. Никто не пострадал, полотно не повреждено", - сказал собеседник агентства.

Поскольку ЧП произошло на частном подъездном пути, задержек в движении поездов нет. Проводятся ремонтные работы.

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