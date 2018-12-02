В Люберцах сошел с рельсов вагон с продуктами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вагон товарного поезда сошел с рельсов в районе станции "Люберцы-1" в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.
"На станции "Люберцы-1" с рельсов сошел вагон с продуктами питания товарного поезда, состоящего из тепловоза и четырех вагонов. Никто не пострадал, полотно не повреждено", - сказал собеседник агентства.
Поскольку ЧП произошло на частном подъездном пути, задержек в движении поездов нет. Проводятся ремонтные работы.