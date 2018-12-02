В Подмосковье сотрудник ДПС случайно выстрелил в себя, проверяя документы у полицейского

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудник ДПС случайно ранил себя в ногу из табельного пистолета, когда проверял документы у полицейского. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

"2 декабря сотрудник ДПС остановил автомобиль Infiniti, водитель которого отказался выйти из машины и предъявить документы для проверки, а пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников", - пояснили в главке.

В соответствии с законом "О полиции" сотрудник ДПС достал табельное оружие и привел его в боевую готовность. "В этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро", - сказали в ведомстве.

Раненый был госпитализирован.

Как выяснилось, водителем машины оказался сотрудник отдела полиции "Мытищинское", от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. "В отношении него проводится проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", - добавили в региональном ГУ МВД.