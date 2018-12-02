AFP: автомобилист погиб в аварии, спровоцированной баррикадами протестующих во Франции

ТАСС, 2 декабря. Автомобилист погиб в ночь на воскресенье в коммуне Арль на юго-востоке Франции в результате аварии, причиной которой стали баррикады протестующих. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на прокуратуру города Тараскон на юге Франции.

"Это происшествие связано с баррикадами "желтых жилетов", которые спровоцировали огромную 10-километровую пробку", - приводит агентство слова прокурора Патрика Дежардена. Отмечается, что фургон на полной скорости врезался в грузовик, а в него - еще один автомобиль.

Информации о пострадавших в этом инциденте пока не приводится.

Во Франции с 17 ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, участники акций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов. В эту и в прошлую субботу манифестации вылились в массовые беспорядки. По последним данным, в результате столкновений с полицией в Париже пострадали не менее 133 человек, 23 из них - стражи порядка. Число задержанных достигло почти 420 человек.