В Омской области восстановили движение поездов после схода с рельсов грузовых вагонов

ТАСС, 2 декабря. Движение поездов на участке Называевская - Ишим Свердловской железной дороги (СвЖД), приостановленное после схода с рельсов грузовых вагонов в Омской области, полностью восстановлено. Об этом сообщается в воскресенье на сайте СвЖД.

Сход грузовых вагонов произошел на железнодорожном перегоне в Омской области вечером 30 ноября. По данным пресс-службы СвЖД, с рельсов сошло 35 вагонов грузового поезда, был нарушен габарит соседнего пути и повреждена контактная сеть. 1 декабря движение поездов было восстановлено по одному пути в обоих направлениях.

"В воскресенье в 12:46 мск открыто движение по второму пути перегона пост 46 км - Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская - Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги. Таким образом, движение на перегоне полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сход вагонов привел к задержке в движении четырех поездов. "Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства", - добавляет СвЖД.

Ранее сообщалось, что пять из сошедших вагонов являлись цистернами с мазутом. В результате ЧП никто не пострадал, угроза экологической безопасности отсутствовала.

По факту схода вагонов Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.