В Татарстане автомобиль насмерть сбил бабушку с внучкой

КАЗАНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Два человека, в том числе восьмилетний ребенок, погибли в ДТП в Азнакаевском районе Татарстана. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным ведомства, 2 декабря в районе 15:00 мск в селе Чемодурово Азнакаевского района 29-летний водитель Lada Granta, нарушая правила дорожного движения, сбил пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 59-летняя пенсионерка и ее восьмилетняя внучка от полученных травм скончались на месте ДТП. В настоящее время сотрудниками ГИБДД по факту аварии проводится проверка, по результатам которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении МВД.