Движение на трассе "Дон" в Тульской области перекрыли из-за ДТП с тремя фурами

ТАСС, 2 декабря. Трасса "Дон" перекрыта в южном направлении из-за аварии с участием трех фур в Богородицком районе Тульской области, в ДТП погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Авария произошла на 247-м км автотрассы "Дон". "В направлении на север ехала фура, которая около 16:25 мск сбила разделительное ограждение и выехала на полосу встречного движения. На "встречке" она столкнулась с фурой, которая ехала на юг, и в нее врезалась еще третья фура, ехавшая в попутном направлении. В результате столкновения трех фур движение в южном направлении перекрыто полностью, на месте работают сотрудники автоинспекции, принимают меры для скорейшего отвода транспортного потока, который следует в южном направлении", - сказал собеседник.

Он добавил, что водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу, с ранениями был отправлен в больницу, где умер. Информация о других пострадавших уточняется.

По данным УМВД, причиной аварии стало то, что водитель фуры, выехавшей на встречную полосу, заснул за рулем. "Дорожные условия на месте ДТП, по предварительным данным, соответствовали требованиям движения транспортных средств", - отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что авария произошла на платном участке федеральной трассы. "Сейчас сотрудники ГИБДД направляют транспортные потоки в объезд участка, где произошло ДТП", - сказали в пресс-службе.