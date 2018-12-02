Подача электроэнергии возобновлена еще в 13 обесточенных из-за ветра поселениях Дагестана

ТАСС, 2 декабря. Энергоснабжение практически всех населенных пунктов Дагестана, нарушенное из-за сильного ветра, восстановлено. Без света остаются два небольших поселения, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа.

Массовые аварийные отключения света начались в Дагестане 1 декабря из-за ветра с порывами до 22 м/с. Из-за разгула стихии было повалено 12 опор линий электропередачи, как в пригороде Махачкалы, так и в высокогорных районах. В результате вышли из строя 19 фидеров, были обесточены 46 населенных пунктов.

"На 19:30 мск без света остаются 20 домов в двух небольших поселениях, остальные населенные пункты республики полностью запитаны. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в ближайшее время", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий стихии задействованы 21 бригада и 38 единиц спецтехники.