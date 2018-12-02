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Под Тулой три человека погибли в ДТП

Автомобиль Renault столкнулся с автобусом ПАЗ, который ехал без пассажиров

ТАСС, 2 декабря. Три человека погибли в ДТП c участием легкового автомобиля и автобуса на трассе Тула - Новомосковск в Тульской области. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье начальник пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

"На 43-м км трассы регионального значения Тула - Новомосковск легковой автомобиль Renault въехал в автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров <...> В итоге погибли <...> три человека в Renault - это двое мужчин и одна женщина", - сказал Ярцев.

По его словам, водитель автобуса ПАЗ пострадал незначительно, в госпитализации не нуждается.

"По предварительной информации, водитель Renault выехал на полосу встречного движения <...>", - добавил собеседник.

По данным Тульского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе прошел снег, на дорогах местами образовалась гололедица, температуры воздуха днем составляла около минус 4 градусов.

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РоссияТульская область
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
В результате инцидента пострадал один человек
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