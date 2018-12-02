На трассе "Дон" под Тулой восстановили движение

ТАСС, 2 декабря. Сотрудники полиции восстановили движение по трассе М-4 "Дон" в Тульской области, которая была полностью перекрыта в южном направлении из-за столкновения трех фур в Богородицком районе. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МВД Андрей Ярцев.

"Движение восстановлено на трассе М-4 "Дон" после ДТП с тремя фурами. После аварии движение было пущено в объезд через 241-й км, а сейчас оно полностью восстановлено в южном направлении на федеральной автотрассе", - сказал Ярцев.

Ранее сообщалось, что в воскресенье около 16:25 мск на 247-м км автотрассы "Дон" столкнулись три грузовые фуры. По предварительной версии, водитель одной из фур заснул за рулем, его грузовой автомобиль сбил разделительное ограждение и выехал на полосу встречного движения. На "встречке" грузовик столкнулся с другой фурой, которая ехала на юг, в нее врезалась третья фура, ехавшая в попутном направлении. В результате ДТП погиб водитель одной из грузовых машин, движение в южном направлении было полностью перекрыто.

По данным метеорологов, в воскресенье в Тульской области прошел снег, на дорогах местами образовалась гололедица, температура воздуха днем составляла около минус 4 градусов Цельсия, ночью ожидается до минус 10-15 градусов.