В Сочи нашли тело экс-депутата городской думы

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Городского собрания Сочи Александр Широбоков обнаружен мертвым с ножевыми ранениями, возбуждено дело об убийстве.

"В городе Сочи на улице Красноармейской обнаружен 58-летний мужчина с ножевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Как уточнили в ведомстве, тело было найдено в салоне автомобиля в ночь на воскресенье.

В ЖСК "Альфа", правление которого возглавлял Широбоков, подтвердили факт его гибели.

Широбоков был депутатом Городского собрания Сочи в 2000-2010 годах.