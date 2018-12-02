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В Сочи нашли тело экс-депутата городской думы

Александру Широбокову было 58 лет

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший депутат Городского собрания Сочи Александр Широбоков обнаружен мертвым с ножевыми ранениями, возбуждено дело об убийстве.

"В городе Сочи на улице Красноармейской обнаружен 58-летний мужчина с ножевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. Как уточнили в ведомстве, тело было найдено в салоне автомобиля в ночь на воскресенье.

В ЖСК "Альфа", правление которого возглавлял Широбоков, подтвердили факт его гибели.

Широбоков был депутатом Городского собрания Сочи в 2000-2010 годах.

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