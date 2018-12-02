В Дагестане восстановили энергоснабжение всех 57 обесточенных населенных пунктов

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Энергетики Дагестана завершили аварийно-восстановительные работы и запитали все 57 обесточенные сильным ветром населенные пункты республики, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Северного Кавказа.

Массовые аварийные отключения света начались в Дагестане 1 декабря из-за ветра с порывами до 22 м/с.

"Запитаны все 19 отключенных фидеров, на 20:48 мск полностью возобновлена подача электроэнергии во все 57 населенных пунктах Дагестана, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ликвидации последствий стихии были задействованы 21 бригада и 38 единиц спецтехники, аварийно-восстановительные работы затруднялись из-за плохих погодных условий - дождя и ветра.

Из-за разгула стихии было повалено 12 опор линий электропередачи, как в пригороде Махачкалы, так и в высокогорных районах. В результате вышли из строя 19 фидеров. По уточненным данным, были обесточены 57 населенных пунктов, где проживает около 7,5 тыс.