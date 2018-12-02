Несколько машин столкнулись на Ленинградском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате крупного ДТП на Ленинградском шоссе в Подмосковье, шестеро получили травмы, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в ведомстве сообщали о столкновении нескольких автомобилей на 6-м км трассы от МКАД. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал о нескольких пострадавших.

"В районе 6-го км от МКАД Ленинградского шоссе столкнулись шесть автомобилей, в результате чего погиб один человек погиб и шесть получили травмы", - сказали в пресс- службе

В районе ДТП движение крайне затруднено, добавили в ГИБДД.