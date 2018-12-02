СМИ: неизвестные устроили стрельбу на западе Торонто

ОТТАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Молодая женщина была госпитализирована после стрельбы, которую устроили неизвестные в одном из районов на западе Торонто. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, пострадавшей около 20 лет, ее состояние стабильное, угрозы жизни нет. Стражи порядка не располагают информацией о стрелявших, пока никто из них не задержан. На данный момент полицейские осматривают два автомобиля на месте преступления, которые могут иметь отношение к инциденту.

В этом году в Торонто отмечается рекордное за последние 27 лет число перестрелок и убийств. Только за первые 11 месяцев 2018 года в мегаполисе уже убиты более 90 человек, что больше, чем за весь 2017 год (63 человека).

Летом власти мегаполиса объявили о выделении 15 млн канадских долларов ($11,5 млн) на борьбу с уличным насилием. Соответствующий план предусматривает перевод части дорожных полицейских на патрульную службу, а также дополнительное направление 200 офицеров полиции на ночные смены. Однако пока эти меры не приносят результата.