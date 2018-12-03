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AP: в штате Иллинойс из-за торнадо пострадало больше 20 человек

По данным агентства, не менее 100 домов получили повреждения

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 21 человек пострадал, не менее 100 домов получили повреждения из-за торнадо в американском штате Иллинойс. Об этом сообщило в воскресенье агентство AP.

Как оно отмечает, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в пятницу и субботу в городе Тейлорвилл с населением около 11 тыс. человек в центральной части штата. В течение последних суток чрезвычайные службы оценивали нанесенный ущерб, этот процесс еще не завершен. У многих домов в Тейлорвилле обрушились крыши, произошли разрывы линий электропередачи.

Агентство отмечает, что в соседнем с Иллинойсом штате Миссури из-за торнадо погиб один человек.

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