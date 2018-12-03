В Амурской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом

ТАСС, 3 декабря. Полицейские в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса, допустившего ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Возбуждено уголовное дело... в отношении водителя автобуса, допустившего дорожно-транспортное происшествие <...> По предварительной информации, водитель, [мужчина] 1971 года рождения, управляя автобусом, двигаясь по объездной дороге строящегося моста через ключ Малая Басманка, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия погиб пассажир - мужчина 1967 года рождения. Еще один пассажир, мужчина 1952 года рождения, доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 2 декабря около 13.00 (07:00 мск) на 197 км автодороги "Введеновка - Февральск - Экимчан". Автобус перевозил вахтовых рабочих, всего в салоне находились 39 пассажиров. Следствие также начало проверку по факту гибели рабочего.