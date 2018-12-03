При пожаре в доме в Хабаровском крае погибли мать и двое детей

ХАБАРОВСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар в частном доме в селе в Хабаровском крае унес жизни женщины и двоих ее детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар в частном доме из бруса в селе Большая Картель Комсомольского района произошел в ночь на 3 декабря, тушили его несколько часов.

"В момент происшествия в доме находились мать и двое детей 11 и девяти лет. Отец в это время был на дежурстве. Поздно обнаруженный и быстро развивающийся пожар не дал возможности спастись членам семьи, находящимся дома. Семья была благополучная", - говорится в распространенном релизе.

Отмечается, что поселение находится на значительном удалении от ближайших профессиональных подразделений пожарной охраны - до них около 15 км. В течение десяти минут до горящего дома добрались подразделения военизированной пожарной части, позже к тушению огня подключились сотрудники краевого отряда противопожарной службы, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Всего в ликвидации пожара были задействованы 11 человек и пять единиц техники.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и оперативно-следственная группа, для оказания помощи родственникам погибших направлен психолог МЧС России. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов. На ночь в пристройке к дому, где хранилась картошка, включали электрообогреватель.