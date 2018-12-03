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Источник: самолет L-410 совершит аварийную посадку в Чите

На его борту находятся 13 человек. Собеседник агентства не уточнил характер неисправности, но отметил, что она была выявлена после взлета

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Двухмоторный самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, возвращается в читинский аэропорт, чтобы совершить аварийную посадку.

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Об этом сообщил ТАСС источник в правительстве Забайкалья.

"Самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, возвращается в аэропорт вылета, чтобы совершить аварийную посадку. На его борту находятся 11 пассажиров и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после взлета на борту самолета выявили поломку. Характер неисправности источник не уточнил.

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