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Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

В результате инцидента никто не пострадал
Самолет L-410 Сергей Медведев/ТАСС, архив
Самолет L-410
© Сергей Медведев/ТАСС, архив

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Двухмоторный самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, совершил вынужденную посадку в читинском аэропорту Кадала, никто не пострадал.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.

"После вылета самолета из Читы в нем загорелся датчик низкого давления масла в двигатели. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

На борту самолета находились 11 пассажиров и два члена экипажа. 

К месту посадки выехала следственно-оперативная группа читинского линейного отдела транспортной полиции.

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