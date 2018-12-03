Самолет L-410 совершил вынужденную посадку в Чите

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Двухмоторный самолет L-410, вылетевший из Читы в поселок Газимурский Завод, совершил вынужденную посадку в читинском аэропорту Кадала, никто не пострадал.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте.
"После вылета самолета из Читы в нем загорелся датчик низкого давления масла в двигатели. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
На борту самолета находились 11 пассажиров и два члена экипажа.
К месту посадки выехала следственно-оперативная группа читинского линейного отдела транспортной полиции.