СК продлил срок следствия по делу об авиакатастрофе Ту-154 под Сочи еще на 4 месяца

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продлил еще на 4 месяца срок следствия по уголовному делу о крушении в Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154 в декабре 2016 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших.
"Следствие продлили по сочинской авиакатастрофе до 25 марта 2019 года. Следственный комитет начинает ознакомление потерпевших с результатами последней назначенной комплексной летной технической экспертизы, в которой было разрешено экспертами 190 вопросов", - сказал он.
Ранее Трунов сообщил, что родные погибших готовят в Мещанский суд Москвы иски о возмещении вреда. Общая сумма исковых требований, по его словам, составит около $79 млн. Ответчиками в исковом заявлении будут указаны Специальный отряд, страховая компания "Согаз" и крупный перестраховочный холдинг "Амлин".
Ту-154 Минобороны России разбился рано утром 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту самолета находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.