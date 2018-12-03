Суд в Твери отпустил под домашний арест фигурантов уголовного дела о ДТП с 13 погибшими

ТАСС, 3 декабря. Суд изменил меру пресечения для трех фигурантов уголовного дела о ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Тверской области, в котором погибли 13 человек, с заключения под стражу на домашний арест. Речь идет о руководителях транспортных компаний, которые ранее были арестованы до 4 декабря, сообщили ТАСС в Московском районном суде Твери.

Авария произошла 5 октября на автодороге Тверь - Ржев неподалеку от деревни Некрасово. Водитель микроавтобуса Ford Transit столкнулся с автобусом "ЛиАЗ". В результате аварии погибли 13 человек - 12 пассажиров и водитель Ford. В клиническую больницу скорой медицинской помощи в Твери были госпитализированы три человека.

"В отношении трех обвиняемых сначала была изменена мера пресечения на домашний арест, а затем продлена на два месяца - до 4 февраля", - сказали в суде. Речь идет об учредителе "ТрансАвто" Геннадие Гревцеве, директоре "Автодом" Ольге Бурмовой и учредителе компании "Автопарк" Сергее Барабановом, которые были задержаны 16 ноября и помещены под стражу на 21 день.

Как пояснили в суде, также до 4 февраля 2019 года продлен домашний арест директору компании "ТрансАвто" Алексею Морозову, который был задержан сразу после аварии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По версии следствия, перевозчики действовали в составе организованной группы, а их действия были направлены "на нежелание исполнять должным образом свои профессиональные обязанности по организованной перевозке пассажиров".