Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в понедельник в результате столкновения трех автомобилей в Красносулинском районе Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД.

"Сегодня в 7:40 мск в Красносулинском районе водитель Daewoo Nexia, по предварительным данным, по причине плохой видимости из-за тумана двигался по встречной полосе, допустил столкновение со встречными автомобилями LADA Granta и LADA Kalina. В результате ДТП, получили травмы трое несовершеннолетних, водитель LADA Granta и водитель Daewoo Nexia", - сказал собеседник агентства.