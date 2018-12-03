В Петербурге рабочие получили условные сроки за гибель трех человек на пожаре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Двое рабочих, которые в январе прошлого года занимались сваркой на скалодроме "Рок-таун" в Санкт-Петербурге, в результате чего произошел пожар и погибли три человека, приговорены судом к трем годам и одному месяцу колонии условно, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

"Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Суд также постановил взыскать обвиняемых по 500 тыс. рублей в пользу родственников каждого из погибших, а также по 250 тыс. пострадавшему, который получил тяжкий вред здоровью.

Пожар в экстрим-центре "Рок-таун" на улице Литовской произошел в прошлом году 26 января. В ходе следствия установлено, что двое рабочих Алексей Соловей и Денис Киселев занимались модернизацией скалолазной площадки. Во время работ в центре находились клиенты, однако они, несмотря на это, проводили сварку с несоблюдением требований безопасности, что привело к пожару. В результате инцидента погибли три человека и еще один получил тяжелые травмы.