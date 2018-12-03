Около 30 тыс. жителей Ростова-на-Дону остались без воды из-за повреждения трубопровода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей Первомайского района Ростова-на-Дону остались 30 тыс. человек без воды из-за повреждения водовода. Об этом в понедельник сообщается на сайте мэрии города.

"В понедельник, 3 декабря, в 8:00 в Первомайском районе выявлен дефект на водоводе АО "Ростовводоканал" диаметром 1000 мм по адресу: ул. Просвещения, 43. <…> По предварительным расчетам, в зону ограничения водоснабжения попадают 30 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, восстановить водоснабжение планируется до конца понедельника.