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Жителя Ялты приговорили к трем годам колонии за ложное сообщение о минировании автовокзала

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Ялтинский городской суд приговорил к трем годам 24-летнего местного жителя за ложное сообщение о минировании Ялтинского автовокзала, сообщила в понедельник пресс-служба управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле 2018 года подсудимый сделал три телефонных звонка, в ходе которых сообщил о минировании Ялтинского автовокзала и угрозе его подрыва. В результате проверки удалось установить ложный характер сообщений.

Главное следственное управление России по Республике Крым возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма").

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