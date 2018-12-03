Полицейские изъяли в Москве с начала года более 600 кг наркотиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 600 кг наркотических веществ различного происхождения изъяли полицейские в Москве с начала этого года. Об этом заявил глава столичного ГУ МВД Олег Баранов на общегородском совещании "Профилактика правонарушений".

"Из незаконного оборота изъято более 617 кг наркотиков различного происхождения. Только в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью" получено 189 обращений от граждан о незаконной торговле наркотиками, изъято 75 кг запрещенных веществ", - сказал он.

По его словам, в рамках противодействия так называемой аптечной наркомании было проведено 415 контрольных закупок в столичных аптеках, выявлено 141 нарушение в сфере торговли ограниченными к обороту лекарствами, 74 юридических лица привлечены к административной ответственности.