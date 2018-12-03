Под Волгоградом уволен директор школы, ученик которой принес на урок топор и ножи

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Директор сельской школы под Волгоградом освобожден от занимаемой должности после инцидента с учеником, принесшим на занятия топор, ножи и горючую жидкость, сообщили ТАСС в понедельник в отделе образования, опеки и попечительства Даниловского района области.

Ранее сообщалось, что 13 ноября восьмиклассник Краснянской средней школы Даниловского района пришел в класс с топором, ножами и емкостью, в которой была горючая жидкость. Когда эти предметы у него отобрали, подросток выпил неизвестное вещество и был госпитализирован с отравлением. На следующий день его выписали из больницы в "стабильном, удовлетворительном состоянии". После попытки отравления доследственную проверку проводит региональное СУ СКР.

"По предварительным итогам работы районной межведомственной комиссии выявлены недостатки в организации социально-психологической работы в школе. Директор образовательного учреждения освобожден от занимаемой должности, меры дисциплинарного взыскания приняты в отношении учителя, на уроке которого произошел инцидент, и классного руководителя", - сказано в ответе районного отдела образования, опеки и попечительства Даниловского района на официальный запрос ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время усилена охрана школы, установлена тревожная кнопка. Принято решение о привлечении к работе штатного психолога, решается вопрос о создании в муниципалитете службы медиации. С матерью ребенка провели беседу с участием психолога, педагогов, семья взята на учет в региональный единый банк данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В комитете здравоохранения Волгоградской области ТАСС сообщили, что "в настоящее время подросток находится на реабилитации в Волгограде под наблюдением специалистов".

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Волгоградской области Ольга Душкина рассказала ТАСС, что "ребенок поссорился со своими сверстниками, но он не хотел никому причинить зла, задача сегодня всех специалистов - разобраться, помочь и впредь не допустить подобных вещей в образовательных организациях".