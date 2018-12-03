В Омске загорелся пассажирский автобус

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Омске загорелся в ходе выполнения маршрута. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет.
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Соберешься так с работы домой, а автобус твой горит. И так 59 не дождаться на остановке, т.к. только он идет в мою сторону #пожар #автобус #автобус59 #домой #работа #дорога #автобусгорит #потушилипожар #зима #омск #омская #день #рабочийдень #порадомой #город #чп #fire #city
"Принадлежащий муниципалитету автобус ПАЗ следовал по маршруту и загорелся, пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.
В главке уточнили, что в ликвидации пожара участвовали две пожарные машины и 11 спасателей.
На опубликованных в местных соцсетях фотографиях видно, что у автобуса выгорел моторный отсек и часть салона. Причины возгорания устанавливаются.