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В Омске загорелся пассажирский автобус

Пострадавших нет
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Омске загорелся в ходе выполнения маршрута. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет.

"Принадлежащий муниципалитету автобус ПАЗ следовал по маршруту и загорелся, пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.

В главке уточнили, что в ликвидации пожара участвовали две пожарные машины и 11 спасателей.

На опубликованных в местных соцсетях фотографиях видно, что у автобуса выгорел моторный отсек и часть салона. Причины возгорания устанавливаются.

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