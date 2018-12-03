В Омске загорелся пассажирский автобус

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Омске загорелся в ходе выполнения маршрута. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Публикация от Татьяна Полякова ☎️ (@bankey72) 3 Дек 2018 в 1:19 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Принадлежащий муниципалитету автобус ПАЗ следовал по маршруту и загорелся, пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет", - сказал представитель МЧС.

В главке уточнили, что в ликвидации пожара участвовали две пожарные машины и 11 спасателей.

На опубликованных в местных соцсетях фотографиях видно, что у автобуса выгорел моторный отсек и часть салона. Причины возгорания устанавливаются.