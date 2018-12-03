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Обстановка на дорогах Ставрополья нормализовалась после снегопадов

За два дня, 29 и 30 ноября, в Ставропольском крае выпала практически месячная норма осадков

ТАСС, 3 декабря. Обстановка на дорогах на территории всего Ставропольского края нормализована после снегопадов, осложнивших дорожную ситуацию в конце ноября. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

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За два дня, 29 и 30 ноября, в Ставропольском крае местами выпала практически месячная норма осадков. Вводились ограничения на ряде региональных трасс, а также на федеральной трассе "Кавказ". Местами автомобили проезжали по трассам в сопровождении машин ДПС и дорожной техники.

"В конце ноября, в последние дни <...> у нас возникла сложная обстановка. Если сегодня брать, то <...> уже по всем автодорогам обеспечен 100%-ный проезд, обеспечена уборка на обочинах. Мы за это время только с обочин вывезли больше 60 тыс. тонн снега", - сказал он.

По словам губернатора, на территории края в последние дни ноября попали в транспортный коллапс около 14 тыс. машин. К устранению последствий снегопада было привлечено 350 единиц техники.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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