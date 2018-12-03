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Женщина и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность печного отопления

ТАСС, 3 декабря. Три человека, в том числе двое маленьких детей, погибли в результате пожара в частном доме в деревне Бохоричи Почепского района Брянской области. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Утром 3 декабря в деревне Бохоричи Почепского района в результате возгорания жилого дома погибла 21-летняя местная жительница и ее двое детей дошкольного возраста. По данному факту следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности")", - информирует пресс-служба регионального СК.

Проводятся экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По одной из версий, причиной ЧП могла стать неисправность печного отопления.

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