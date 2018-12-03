Один человек погиб и четыре пострадали в ДТП в Вологодской области

ТАСС, 3 декабря. Один человек погиб, еще четыре получили травмы в результате аварии с участием четырех автомобилей на трассе в Вологодской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

По данным ведомства, авария произошла 3 декабря в 07:25 мск на 441-м км трассы М8 "Холмогоры" в Вологодском районе. По предварительной информации, водитель Citroen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КамАЗом". Далее Citroen врезался в Chevrolet Niva, которая затем столкнулась с автомобилем "Газель Next".

"В результате ДТП молодой человек, управлявший автомашиной Citroen, погиб. Травмы получили пассажиры Citroen - два молодых человека и девушка, а также водитель Chevrolet Niva", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.