Полиция в Крыму задержала мужчину за ложное сообщение о теракте

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Симферопольские полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что сообщил по телефону о якобы запланированном теракте. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального МВД.

"26 ноября в вечернее время на телефонную линию 103 позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы запланированном теракте, после чего прервал связь. В ходе проведения розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый за кражи 41-летний житель одного из сел Симферопольского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД по Крыму добавили, что при осмотре места жительства мужчины был обнаружен и изъят мобильный телефон, с которого осуществлялся звонок о ложном теракте. Сам задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"За ложное сообщение возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 207 УК РФ)", - добавили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок от двух до трех лет.