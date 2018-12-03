Бывшая жена Цеповяза выплатит ему более 4 млн рублей арендной платы за землю

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Компания экс-супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, осужденного к 20 годам лишения свободы, Натальи Стришней, выплатит бывшему мужу более 4 млн рублей арендной платы за пользование земельными участками. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Стришней Эдуард Чургулия.

Ранее сообщалось, что Цеповяз подал к своей бывшей жене Наталье Стришней иски на общую сумму порядка 640 млн рублей, в том числе два иска о взыскании арендной платы с ОПХ "Сила Кубани" на 32 млн и 9 млн рублей соответственно. Как сообщал ТАСС адвокат Стришней, Цеповяз продал это предприятие своей бывшей супруге.

Кущевский районный суд Краснодарского края 29 ноября отказал ему в удовлетворении иска на 32 млн рублей, иск о взыскании 9 млн рублей удовлетворен частично 30 ноября. "Цеповязу будет выплачено 4,139 млн рублей, это задолженность по арендной плате за 2018 год. Мы и не отрицали, что за 2018 год ему частично были не выплачены денежные средства, но в гораздо меньшем размере, чем он заявлял [иск был подан на 9 млн рублей]", - уточнил ТАСС Эдуард Чургулия.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы, в 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. По данным СК, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.