В Арканзасе автобус с молодежной футбольной командой попал в ДТП

ТАСС, 3 декабря. Один ребенок погиб, еще около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Арканзас. Об этом сообщается в понедельник на сайте полиции штата.

Инцидент произошел в 02:40 по местному времени (11:00 мск). Автобус, направлявшийся из Техаса в Мемфис (штат Теннесси), съехал с трассы неподалеку от города Бентон и перевернулся. В нем находились игроки молодежной футбольной команды.

Причины происшествия пока неизвестны. Правоохранительные органы допрашивают водителя транспортного средства.