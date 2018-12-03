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В Арканзасе автобус с молодежной футбольной командой попал в ДТП

Сообщается об одном погибшем и 40 пострадавших

ТАСС, 3 декабря. Один ребенок погиб, еще около 40 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в штате Арканзас. Об этом сообщается в понедельник на сайте полиции штата.

Инцидент произошел в 02:40 по местному времени (11:00 мск). Автобус, направлявшийся из Техаса в Мемфис (штат Теннесси), съехал с трассы неподалеку от города Бентон и перевернулся. В нем находились игроки молодежной футбольной команды.

Причины происшествия пока неизвестны. Правоохранительные органы допрашивают водителя транспортного средства.

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