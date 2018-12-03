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В Москве найдено тело игрока ФК "Локомотив" Ломакина без признаков насильственной смерти

Ранее мать футболиста заявила о его пропаже

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тело футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина обнаружено без признаков насильственной смерти на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Труп Алексея Ломакина, 2000 года рождения, нашли в ночь на понедельник в Южном округе Москвы на берегу реки. Следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, устанавливаются причины смерти. Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Ломакина. К полицейским обратилась мать футболиста Ирина, которая заявила, что ее 18-летний сын уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.

Ломакин в сезоне 2018/2019 трижды выходил на поле в основном составе "железнодорожников".

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