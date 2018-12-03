В Казани возбудили дело по факту срыва концерта IC3PEAK из-за звонка о бомбе

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Управление внутренних дел по городу Казань возбудило уголовное дело по факту срыва концерта российской электронной группы IC3PEAK из-за ложного звонка о взрывном устройстве. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в УВД по Казани.

Ранее сообщалось, что 23 ноября около 20:00 по номеру 112 поступил анонимный звонок о том, что в клубе, где должен был состояться концерт IC3PEAK, заложено взрывное устройство. К зданию выехали полиция и экстренные службы. Людей эвакуировали из клуба.

"УВД по Казани 25 ноября возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK в Новосибирске, они были отпущены в тот же день. Концерт в городе должен был состояться 28 ноября. По словам адвоката Валентина Демиденко, задержание было связано с подозрением на наркотики, оно не подтвердилось, обвинений группе не предъявили.

IC3PEAK - электронная музыкальная группа из Москвы, в которую входят Анастасия Креслина и Николай Костылев. Группа была создана в 2013 году. Она записала четыре альбома: два - на русском языке, два - на английском.