Следователи обнаружили ссадины на теле найденного мертвым футболиста Ломакина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ссадины обнаружены на теле погибшего футболиста московского "Локомотива" Алексея Ломакина. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.
"Утром 2 декабря на берегу реки Городня на юге Москвы было обнаружено тело 18-летнего юноши. При визуальном осмотре на лице обнаружены ссадины", - сообщила она. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление обстоятельств и очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщил ранее источник в правоохранительных органах, следов насильственной смерти при первоначальном осмотре тела не обнаружено. По его словам, тело помогла найти лисица, вытащившая на дорогу куртку погибшего молодого человека, по которой был опознан футболист.
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Ломакина. К полицейским обратилась мать футболиста Ирина, которая заявила, что ее 18-летний сын уехал на медицинские процедуры в клубный диагностический центр и не вернулся.
Ломакин в сезоне 2018/2019 трижды выходил на поле в основном составе "Локомотива".