Белгородский суд направил убившего пятилетнего ребенка мужчину на принудительное лечение

ТАСС, 3 декабря. Белгородский областной суд признал жителя города Валуйки, обвиняемого в убийстве малолетнего ребенка, невменяемым на момент совершения преступления. Мужчина направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 49-летнего жителя города Валуйки, совершившего деяние, предусмотренное п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Мужчина направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - сказали в пресс-службе.
Уголовное дело по факту убийства детей было возбуждено в Белгородской области в январе. По версии следствия, родители привезли детей на новогодние праздники к бабушке в Валуйки. 10 января женщина вместе с сожителем употребляли спиртное, после чего мужчина задушил спящего пятилетнего мальчика. Его трехлетняя сестра также погибла после избиения бабушкой.
По факту убийства женщине и ее сожителю было предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних"). Позже проведенная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый болен алкоголизмом и на момент совершения преступления находился в состоянии временного психического расстройства. Пожилая женщина же, обвиняемая в убийстве внучки, признана психически здоровой, уголовное дело в отношении нее с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.