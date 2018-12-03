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В Татарстане школьница обвинила учителя в нанесении травмы

По данным полиции, госпитализация ребенку не потребовалась

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД России по Набережным Челнам проверяют информацию о том, что ученица одной из школ города получила ушиб мягких тканей плеча после того, как ее потянул за руку учитель. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, сообщение поступило в полицию из медицинского учрежения 1 декабря. К медикам обратились несовершеннолетняя девочка с ушибом мягких тканей плеча. Ребенок заявил, что ее потянул за руку учитель математики.

"Управление МВД России по Набережным Челнам проверяет данный факт. Ребенка не госпитализировали", -- сказал собеседник

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