В Татарстане школьница обвинила учителя в нанесении травмы

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления МВД России по Набережным Челнам проверяют информацию о том, что ученица одной из школ города получила ушиб мягких тканей плеча после того, как ее потянул за руку учитель. Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, сообщение поступило в полицию из медицинского учрежения 1 декабря. К медикам обратились несовершеннолетняя девочка с ушибом мягких тканей плеча. Ребенок заявил, что ее потянул за руку учитель математики.
"Управление МВД России по Набережным Челнам проверяет данный факт. Ребенка не госпитализировали", -- сказал собеседник