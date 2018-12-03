Женщина скончалась от отравления угарным газом в Подмосковье

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Женщина и трое детей отравились угарным газом в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"3 декабря в одном из частных домов в деревне Цибино обнаружено тело 47-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, из указанного дома в больницу были доставлены несовершеннолетние дети: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 14-и и 2-х лет", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, дом отапливался с помощью печного оборудования. "В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении, состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в ГСУ.